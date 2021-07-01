«Сочи» подписал бразильского защитника Родригана
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«Сочи» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Родригана, ранее выступавшего за «Жил Висенте».
Подробности контракта с 25-летним бразильским футболистом не уточняются, однако известно, что он перешёл бесплатно, на правах свободного агента. Родриган пройдёт с командой заключительный этап подготовки и сможет дебютировать за клуб на товарищеском турнире в Москве, который стартует в середине июля.
Родриган выступал за «Жил Висенте» с 2019 года, а до этого защищал цвета «Атлетико Минейро», откуда несколько раз уходил в аренду. В минувшем сезоне игрок принял участие в 30 матчах португальской Примейры, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
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