Александр Кокорин поделился фотографией из тренажёрного зала
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выложил в свой «инстаграм» новую фотографию из тренажёрного зала.
Ранее стало известно, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин намерен остаться в клубе и доказать свою состоятельность. Решение по форварду примет новый главный тренер. В случае, если кандидатура Кокорина не будет одобрена специалистом, «Фиорентина» готова рассмотреть варианты продажи россиянина.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
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