Спортдиректор «Ювентуса»: ничто не указывает на уход Роналду. Никаких сигналов от него

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.
«От Криштиану не поступало никаких сигналов. Есть слухи о трансфере, но ни со стороны Роналду, ни со стороны клуба ничего не было. Мы говорим об игроке, забившем 36 голов в 44 матчах. Рады, что после отпуска Криштиану присоединится к команде.
В настоящее время ничто не указывает на уход Роналду, это ключевая фигура в нашем проекте. На сегодня ситуация такая. Я не предвижу будущее и не знаю, что случится потом, но сейчас всё так. Мы рады, что Криштиану в нашей команде», — цитирует Керубини Il Bianconero.
Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.
- 1 июля 2021
-
18:19
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:20
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:43
-
13:28
-
13:08
-
13:01
-
12:56
-
12:43
-
12:31