Спортдиректор «Ювентуса»: ничто не указывает на уход Роналду. Никаких сигналов от него

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.



«От Криштиану не поступало никаких сигналов. Есть слухи о трансфере, но ни со стороны Роналду, ни со стороны клуба ничего не было. Мы говорим об игроке, забившем 36 голов в 44 матчах. Рады, что после отпуска Криштиану присоединится к команде.



В настоящее время ничто не указывает на уход Роналду, это ключевая фигура в нашем проекте. На сегодня ситуация такая. Я не предвижу будущее и не знаю, что случится потом, но сейчас всё так. Мы рады, что Криштиану в нашей команде», — цитирует Керубини Il Bianconero.



Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.

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