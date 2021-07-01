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Спортдиректор «Ювентуса»: ничто не указывает на уход Роналду. Никаких сигналов от него

Спортдиректор «Ювентуса»: ничто не указывает на уход Роналду. Никаких сигналов от него
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Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

«От Криштиану не поступало никаких сигналов. Есть слухи о трансфере, но ни со стороны Роналду, ни со стороны клуба ничего не было. Мы говорим об игроке, забившем 36 голов в 44 матчах. Рады, что после отпуска Криштиану присоединится к команде.

В настоящее время ничто не указывает на уход Роналду, это ключевая фигура в нашем проекте. На сегодня ситуация такая. Я не предвижу будущее и не знаю, что случится потом, но сейчас всё так. Мы рады, что Криштиану в нашей команде», — цитирует Керубини Il Bianconero.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.

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