«Месси, мы передумали». «Алания» обратилась к свободному агенту Дзагоеву

Пресс-служба футбольного клуба «Алания» пошутила насчёт получения статуса свободного агента полузащитником Аланом Дзагоевым. Контракт хавбека с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Месси, мы передумали. Алан, пиши в директ», — написала пресс-служба на странице клуба в "Твиттере".
«Алания» упомянула форварда «Барселоны» Лионеля Месси, так как контракт аргентинца с каталонцами также истёк 30 июня.
Несмотря на сложности в переговорах, ЦСКА остаётся приоритетным вариантом для Дзагоева. Однако к игроку проявляют интерес несколько клубов как в РПЛ, так и за рубежом. Руководство армейцев не намерено удерживать Алана при наличии конкретных предложений.
Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.
- 1 июля 2021
-
18:19
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:20
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:43
-
13:28
-
13:08
-
13:01
-
12:56
-
12:43
-
12:31