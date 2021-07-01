«Месси, мы передумали». «Алания» обратилась к свободному агенту Дзагоеву

Пресс-служба футбольного клуба «Алания» пошутила насчёт получения статуса свободного агента полузащитником Аланом Дзагоевым. Контракт хавбека с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Месси, мы передумали. Алан, пиши в директ», — написала пресс-служба на странице клуба в "Твиттере".

«Алания» упомянула форварда «Барселоны» Лионеля Месси, так как контракт аргентинца с каталонцами также истёк 30 июня.

Несмотря на сложности в переговорах, ЦСКА остаётся приоритетным вариантом для Дзагоева. Однако к игроку проявляют интерес несколько клубов как в РПЛ, так и за рубежом. Руководство армейцев не намерено удерживать Алана при наличии конкретных предложений.



Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.