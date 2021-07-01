У Мбаппе и Гризманна конфликт в сборной Франции. Килиан завидует Антуану

Обстановка в сборной Франции накалена. Между нападающими команды Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном имеются разногласия. Конфликт футболистов проявлялся по ходу всего чемпионата Европы — 2020, который французы покинули на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (3:3, 4:5 в серии пенальти).
Как информирует журналист Тони Хуанмарти в "Твиттере", ссылаясь на информацию L’Equipe, Мбаппе завидует статусу Гризманна в сборной Франции. По мнению Килиана, Антуан чрезмерно влиятелен в национальной команде.
Напряжённые отношения между Мбаппе и Гризманном сохраняются ещё с чемпионата мира — 2018. Тогда Гризманн зарекомендовал себя как командный игрок, а Мбаппе отметился эгоизмом, из-за чего слово Антуана в национальной команде теперь весомее, что не нравится молодой звезде.
- 1 июля 2021
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