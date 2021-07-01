УЕФА разрешил «Ювентусу» принять участие в Лиге чемпионов сезона-2021/2022

«Ювентус» получил письмо от УЕФА, в котором сказано, что туринцам разрешено принять участие в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Об этом рассказал президент «старой синьоры» Андреа Аньелли.

«Мы получили письмо, в котором нас приняли в Лигу чемпионов. Я хочу подтвердить наше желание вести диалог в целях улучшения европейского футбола, и мы не боимся угроз. Мы уверены в своих юридических действиях», — цитирует Аньелли пресс-служба клуба.

Напомним, «Ювентус» принял участие в проекте европейской Суперлиги. Турнир был жёстко раскритикован со стороны УЕФА. Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.