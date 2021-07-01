Отец украинского форварда Довбика: в российский чемпионат Артём точно не перейдёт

Александр Довбик, отец нападающего «Днепр-1» и сборной Украины Артёма Довбика, рассказал, что его сын никогда не переедет в Россию для игры в футбол.
«В российский чемпионат Артём точно не перейдёт. Послематчевое интервью на русском языке? Артём дома с нами разговаривает по-украински. Просто у них в команде все русскоязычные, поэтому он так привык. Но когда к нам приезжает, то разговаривает как мы», — цитирует отца футболиста «BBC Украина».
После победного гола в 1/8 финала Евро-2020 в матче со сборной Швеции (2:1 д.в.) 24-летний Довбик привлёк внимание итальянского «Торино» и испанского «Реал Сосьедад». Отмечается, что оба клуба сделали запрос по игроку в «Днепр-1».
Довбик ранее выступал за молдавский «Зария Балти», датские «Мидтьюлланн» и «Сёндерийске Войенс». Всего за карьеру он провёл 114 встреч, в которых забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1 млн.
- 1 июля 2021
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