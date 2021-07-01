Шунин вышел из отпуска на несколько дней раньше и присоединился к «Динамо» на сборах
Поделиться
Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин приступил к тренировочным сборам с командой в Австрии. Голкипер вернулся к работе на несколько дней раньше запланированного срока.
«С возвращением, кэп! Антон вышел из отпуска на несколько дней раньше и присоединился к команде на первом сборе в Австрии», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Инстаграме».
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). Место в воротах занимал Шунин. Многие тренеры и эксперты выразили мнение, что Антон допустил в этой встрече ряд ошибок. В остальных двух турах на Евро-2020 место в рамке занял Матвей Сафонов.
«Динамо» начнёт новый сезон РПЛ гостевым матчем с «Ростовом» 23 июля.
Комментарии
- 1 июля 2021
-
19:57
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:09
-
19:05
-
19:05
-
18:53
-
18:43
-
18:31
-
18:30
-
18:19
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:20
-
15:16
Партнерский контент