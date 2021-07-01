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Шунин вышел из отпуска на несколько дней раньше и присоединился к «Динамо» на сборах

Шунин вышел из отпуска на несколько дней раньше и присоединился к «Динамо» на сборах
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Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин приступил к тренировочным сборам с командой в Австрии. Голкипер вернулся к работе на несколько дней раньше запланированного срока.

«С возвращением, кэп! Антон вышел из отпуска на несколько дней раньше и присоединился к команде на первом сборе в Австрии», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Инстаграме».

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). Место в воротах занимал Шунин. Многие тренеры и эксперты выразили мнение, что Антон допустил в этой встрече ряд ошибок. В остальных двух турах на Евро-2020 место в рамке занял Матвей Сафонов.

«Динамо» начнёт новый сезон РПЛ гостевым матчем с «Ростовом» 23 июля.

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