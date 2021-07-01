Мостовой — о коронавирусе перед Евро: отец сказал: «Плыли-плыли — и у берега обделались»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, как узнал о положительном тесте на коронавирус перед матчем первого тура группового этапа Евро-2020 со сборной Бельгии. Из-за болезни хавбек пропустил весь турнир.

«Мы были в Новогорске и в этот же день уезжали в Петербург на игру с Бельгией. Утром самочувствие было нормальным, мы сдали тесты, потренировались, пообедали, я вернулся в номер — и понял, что чувствую себя неважно, хотя ничего экстраординарного не было. Потом, уже сразу после приземления, ко мне подошёл Эдуард Безуглов: «У тебя положительный тест. Маску не снимай, ни с кем не контактируй». Хотя и я, и все ребята и так всё время были в масках. Приезжаем в отель, я сразу иду в номер, у меня берут ещё два теста, оба положительные. Хорошо, что дело было в Петербурге, где есть квартира — мне быстро организовали доставку домой, а наутро взяли ещё один тест, и там тоже «плюс». Вот тогда я окончательно понял, что всё, я мимо Евро. Не то чтобы накрыло, но осознал всё, что произошло — чемпионат для меня закончился, я на нём не сыграю. Один день было тяжело, очень сильно расстроился. Потом подумал, что ничего уже не сделать, и отпустил ситуацию.

Лучше всех в ситуации с коронавирусом меня поддержал папа — он позвонил и сказал: «Ну что, сынок, плыли-плыли — и у берега обделались». Зная своего отца, совершенно спокойно к этому отнёсся, от души посмеялся», — цитирует Мостового пресс-служба клуба.