Андрей Мостовой: «Зениту» хочется побороться в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о целях в будущем сезоне. Петербургская команда откроет его матчем за Суперкубок России с «Локомотивом» 17 июля.

«У «Зенита» цель — только побеждать всегда и во всех национальных турнирах. Хочется очень хорошо выступить в Лиге чемпионов, выйти из группы и побороться в плей-офф. Если говорить про личные задачи — закрепиться в основном составе, чтобы показать и доказать свою состоятельность и не быть только игроком-джокером, как в прошлом сезоне. Ведь каждый футболист хочет быть на первых ролях, и я точно так же хочу приносить пользу команде с первых минут», — цитирует Мостового пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» не вышел в плей-офф, заняв последнее место в группе.