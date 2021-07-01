Андрей Мостовой: «Зениту» хочется побороться в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о целях в будущем сезоне. Петербургская команда откроет его матчем за Суперкубок России с «Локомотивом» 17 июля.
«У «Зенита» цель — только побеждать всегда и во всех национальных турнирах. Хочется очень хорошо выступить в Лиге чемпионов, выйти из группы и побороться в плей-офф. Если говорить про личные задачи — закрепиться в основном составе, чтобы показать и доказать свою состоятельность и не быть только игроком-джокером, как в прошлом сезоне. Ведь каждый футболист хочет быть на первых ролях, и я точно так же хочу приносить пользу команде с первых минут», — цитирует Мостового пресс-служба клуба.
Напомним, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» не вышел в плей-офф, заняв последнее место в группе.
- 1 июля 2021
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