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Орлов: Яшина и Иванова освистывали после провала. Представляю, что будет с Черчесовым

Орлов: Яшина и Иванова освистывали после провала. Представляю, что будет с Черчесовым
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Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Путин связал хоккей и футбол. Хотя у хоккея положение получше, потому что российские хоккеисты всё-таки проиграли канадцам. Что касается футбола, то у России вообще не было шансов на чемпионате Европы. Черчесов сказал, что лучшая игра была с датчанами, а там счёт 1:4. Какая же худшая должна была быть? Технический комитет рекомендовал его оставить, но работа признана неудовлетворительной. Хотелось бы увидеть более развёрнутый отчёт. Но технический комитет — это один из инструментов, у Дюкова есть и другие. Прежде всего это исполком РФС, есть профессиональные советчики. Поэтому никто не знает, какое решение примет РФС.

Но я хочу вспомнить, как в 1962 году наша сборная неудачно выступила на чемпионате мира. Возвратившись домой, Лев Яшин, Валентин Иванов и ряд других ведущих футболистов не могли играть за основные составы — так их освистывал стадион. Они просто не могли выходить, была обструкция со стороны болельщиков, общественности. И только в конце сезона что-то сдвинулось, они за дубль играли. Представляю, что будет на стадионе, когда Черчесов 1 сентября выйдет в роли главного тренера на матч с хорватами. Как в этих условиях существовать? Даже не знаю. Это сложный вопрос. Это психология», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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