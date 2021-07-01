«Нам нравится не быть фаворитом». Малиновский — о четвертьфинале Евро с Англией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался в преддверии четвертьфинального матча Евро-2020 с национальной командой Англии.
«Давление оказывается на Англию, а не на нас, мы можем этим воспользоваться. Мы извлекли уроки из игры со Швецией и стали более уверенными в себе.
Матч с Англией — это игра, в которой мы не должны допускать никаких ошибок. Но мы уже показали в противостояниях, где были аутсайдерами, что это вдохновляет нас играть лучше. Нам нравится не быть фаворитом.
Англия — отличная команда, полная звёзд. Гарри Кейн очень хорош, конечно, но Стерлинг — это тот, кого мы выделили для себя. Он — лучший бомбардир команды, и он очень техничен. Мы знаем, насколько хороша команда соперника, но это отличная мотивация для нас. Мы должны быть крепкими.
Суть успеха в том, чтобы воспользоваться своим моментом тогда, когда он появится. Теперь для нас каждая игра финальная. И каждая игра определяется моментами. Англии будет сложно сыграть матч вне «Уэмбли». У них было это преимущество на протяжении всего турнира, и теперь оно исчезло», — приводит слова Малиновского Sky Sports.
Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.
- 1 июля 2021
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