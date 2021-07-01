«Барселона» назначила нового гендиректора клуба

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о назначении нового генерального директора клуба. Им стал Ферран Ревертер, который также занимает пост гендиректора немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH.

Ревертер будет подчиняться непосредственно совету директоров и президенту «Барселоны» Жоану Лапорте. Ферран заменяет Оскара Грау, который оставался на своём посту в переходный период между отставкой совета директоров во главе Хосепа Марии Бартомеу и первыми неделями полномочий нового совета директоров.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Отставание от победителя турнира, «Атлетико», составило семь очков. Первый матч будущего сезона Примеры каталонцы проведут с «Реалом Сосьедад».