«Барселона» назначила нового гендиректора клуба
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«Барселона» на своём официальном сайте объявила о назначении нового генерального директора клуба. Им стал Ферран Ревертер, который также занимает пост гендиректора немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH.
Ревертер будет подчиняться непосредственно совету директоров и президенту «Барселоны» Жоану Лапорте. Ферран заменяет Оскара Грау, который оставался на своём посту в переходный период между отставкой совета директоров во главе Хосепа Марии Бартомеу и первыми неделями полномочий нового совета директоров.
В минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Отставание от победителя турнира, «Атлетико», составило семь очков. Первый матч будущего сезона Примеры каталонцы проведут с «Реалом Сосьедад».
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