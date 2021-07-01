Ордец: хочется, чтобы все конфликты закончились и Россия с Украиной играли между собой

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец ответил на вопрос, хочет ли он увидеть матч между сборными России и Украины.

«Конечно. Хотелось, чтобы все конфликты закончилось, чтобы мы в футбол играли между собой. Что скажу тем болельщикам, которые болеют против сборной Украины? А я пока не слышал, чтобы кто-то из России болел против Украины. Наоборот, много в нашей команде ребят, которые видят, как играет Украина, и поддерживают её. В клубе ребята рады были, что Украина прошла дальше», — цитирует Ордеца Sport24.

Напомним, сборная России вылетела из Евро-2020, заняв четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией, набрав три очка. Сборная Украины также набрала три балла, но вышла из группы с третьего места. Команда Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала турнира, в котором встретится с Англией.