В «Пясте» подтвердили интерес «Зенита» к нападающему Шверчоку

Спортивный директор «Пяст Гливице» Богдан Вильк подтвердил интерес санкт-петербургского «Зенита» к нападающему польской команды Якобу Шверчоку.
«Зенит» заинтересован в услугах Шверчока, но ему не стоит менять клуб этим летом. Мы можем себе позволить не продавать его. Ожидаем, что Якуб вернётся из сборной и останется с нами на следующий сезон», — приводит слова Вилька Sport.pl со ссылкой на Przeglądowi Sportowemu.
На Евро-2020 Шверчок сыграл 29 минут в матче 3-го тура группового этапа со Швецией (2:3).
Шверчок — воспитанник польской «Краковии». Выступал за «Полонию», «Горник», «Заглембе» и другие польские клубы, а также за немецкий «Кайзерслаутерн» и болгарский «Лудогорец». В минувшем сезоне провёл за «Пяст» в польском чемпионате 23 матча, забил 15 голов, отдал три голевые передачи. За сборную Польши в общей сложности сыграл шесть матчей, забил один гол.
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