«Краснодар» проиграл румынскому «Сепси ОСК» в товарищеском матче

Сегодня, 1 июля, в товарищеском матче «Краснодар» встретился с румынским «Сепси ОСК». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу соперника «быков».



Счёт в матче открыл хавбек Магомед-Шапи Сулейманов на 19-й минуте. На 29-й румынская команда сравняла счёт, а затем на 60-й вышла вперёд. Таким образом, «Краснодар» потерпел второе поражение подряд на сборах. Ранее «быки» уступили «Олимпиакосу» (0:1).



Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набрав 41 очко в 30 турах, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице. В концовке чемпионата «быки» сменили главного тренера — Мурад Мусаев был отправлен в отставку, а его место занял Виктор Гончаренко, уволенный из ЦСКА.



Сезон начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года.