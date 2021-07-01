«Спартак» возобновил интерес к хавбеку «Бешикташа» Ляичу

«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу, сообщает Fanatik. Ранее к хавбеку также проявлял интерес ЦСКА.
По информации источника, красно-белые сделали запрос в турецкий клуб. Наряду со «Спартаком» за 29-летним Ляичем охотятся «Дженоа» и «Торино». Адем же рассчитывает вернуться в Италию, «Бешикташ» не против этого. Зарплата серба достаточно высокая — € 3,5 млн в год. Турки не против отпустить футболиста даже бесплатно.
Ляич начинал карьеру в «Партизане», а впоследствии выступал за «Фиорентину», «Рому», «Интер» и «Торино». Цвета «Бешикташа» он защищает с 2018 года. В минувшем сезоне, завершившемся для команды чемпионством, 29-летний хавбек провёл 22 матча в Суперлиге, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает серба в € 6 млн.
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