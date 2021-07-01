Защитник ЦСКА Дивеев может перейти в «Болонью»
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии. В услугах 21-летнего россиянина заинтересована «Болонья», информирует TuttoBolognaWeb.
«Болонья» рассматривает Дивеева в качестве одной из альтернатив Такехиро Томиясу, который пользуется интересом со стороны более статусных клубов и с большой долей вероятности покинет команду. Дивеев входит в шорт-лист потенциальных сменщиков Томиясу. Сделка оценивается в € 5-6 млн.
Напомним, Дивеев в составе сборной России выступил на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе и покинула турнир. За ЦСКА 21-летний игрок выступает с 2019 года, а до этого защищал цвета «Уфы».
Ранее СМИ сообщали об интересе к Дивееву со стороны итальянской «Венеции».
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