Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тульский «Арсенал» проиграл «Чукаричкам» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» проиграл «Чукаричкам» в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 1 июля, тульский «Арсенал» провёл товарищеский матч с сербским клубом «Чукарички». Встреча прошла на тренировочном сборе команд в Австрии и завершилась со счётом 3:1 в пользу сербского коллектива.

Счёт в матче на 41-й минуте открыл тульский «Арсенал», автором гола стал Даниил Хлусевич. Но радость российской команды продлилась недолго, уже на 44-й минуте «Чукарички» сравняли счёт усилиями Милутина Видосавлевича. На 81-й минуте сербы забили второй гол, отметился Милан Савич, а на 84-й минуте довели дело до уверенной победы – третий мяч на счету Чоловича. Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение «Арсенала».

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге тульская команда заняла 10-е место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
01 июля 2021, четверг. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула, Россия
Окончен
1 : 3
Чукарички
Белград, Сербия
1:0 Хлусевич – 42'   1:1 Видосавлевич – 44'   1:2 Савич – 82'   1:3 Чолович – 85'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021