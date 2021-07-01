Тульский «Арсенал» проиграл «Чукаричкам» в товарищеском матче

Сегодня, 1 июля, тульский «Арсенал» провёл товарищеский матч с сербским клубом «Чукарички». Встреча прошла на тренировочном сборе команд в Австрии и завершилась со счётом 3:1 в пользу сербского коллектива.

Счёт в матче на 41-й минуте открыл тульский «Арсенал», автором гола стал Даниил Хлусевич. Но радость российской команды продлилась недолго, уже на 44-й минуте «Чукарички» сравняли счёт усилиями Милутина Видосавлевича. На 81-й минуте сербы забили второй гол, отметился Милан Савич, а на 84-й минуте довели дело до уверенной победы – третий мяч на счету Чоловича. Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение «Арсенала».

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге тульская команда заняла 10-е место в турнирной таблице.