«Ростов» разгромил словенскую «Муру» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 1 июля, «Ростов» провёл товарищеский матч со словенским клубом «Мура». Встреча прошла на тренировочном сборе команд в Австрии и завершилась со счётом 4:0 в пользу российского коллектива.
Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «Ростова» Али Соу. На 52-й минуте второй гол россиян забил Николай Комличенко, а уже на 62-й минуте всё тот же Комличенко оформил дубль. Точку в матче на 70-й минуте поставил Даниил Глебов. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Ростова».
Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги ростовчане начнут матчем с московским «Динамо». В сезоне-2020/2021 «Ростов» под руководством Валерия Карпина занял девятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Комментарии
- 1 июля 2021
-
21:22
-
21:09
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:42
-
20:36
-
20:03
-
19:57
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:09
-
19:05
-
19:05
-
18:53
-
18:43
-
18:31
-
18:30
-
18:19
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:39
Партнерский контент