«Ростов» разгромил словенскую «Муру» в товарищеском матче

Сегодня, 1 июля, «Ростов» провёл товарищеский матч со словенским клубом «Мура». Встреча прошла на тренировочном сборе команд в Австрии и завершилась со счётом 4:0 в пользу российского коллектива.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «Ростова» Али Соу. На 52-й минуте второй гол россиян забил Николай Комличенко, а уже на 62-й минуте всё тот же Комличенко оформил дубль. Точку в матче на 70-й минуте поставил Даниил Глебов. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Ростова».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги ростовчане начнут матчем с московским «Динамо». В сезоне-2020/2021 «Ростов» под руководством Валерия Карпина занял девятое место в турнирной таблице российского чемпионата.