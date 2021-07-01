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«Ростов» разгромил словенскую «Муру» в товарищеском матче

«Ростов» разгромил словенскую «Муру» в товарищеском матче
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Сегодня, 1 июля, «Ростов» провёл товарищеский матч со словенским клубом «Мура». Встреча прошла на тренировочном сборе команд в Австрии и завершилась со счётом 4:0 в пользу российского коллектива.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «Ростова» Али Соу. На 52-й минуте второй гол россиян забил Николай Комличенко, а уже на 62-й минуте всё тот же Комличенко оформил дубль. Точку в матче на 70-й минуте поставил Даниил Глебов. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Ростова».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги ростовчане начнут матчем с московским «Динамо». В сезоне-2020/2021 «Ростов» под руководством Валерия Карпина занял девятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
01 июля 2021, четверг. 19:00 МСК
Мура
Мурска-Собота, Словения
Окончен
0 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Соу – 15'   0:2 Комличенко – 52'   0:3 Комличенко – 62'   0:4 Глебов – 70'
Комментарии
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