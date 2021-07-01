Иван Сергеев прокомментировал новый контракт с «Крыльями Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Мы все вместе пришли к единому выводу, что я остаюсь в «Крыльях Советов» ещё на три года. Когда я сюда приходил, и сейчас, когда подписал контракт, эмоции очень положительные. Мне всё нравится, всё здесь устраивает: и коллектив, и тренерский штаб, и сотрудники клуба, и болельщики. Всё хорошо! Буду стараться помогать команде в Премьер-Лиге», – цитирует Сергеева пресс-служба клуба.

Нападающий начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний Сергеев стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.