«Крылья Советов» продлили контракты с пятью игроками, Полуяхтов покинул клуб

«Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили о продлении контрактов с пятью футболистами.

Новые соглашения подписали Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Владислав Сарвели, Юрий Горшков и Роман Ежов. Команду, в свою очередь, покинул защитник Владимир Полуяхтов. Он выступал за «Крылья» с 2018 года.

Напомним, ранее клуб продлил контракты с Дмитрием Кабутовым, Денисом Якубой и Иваном Сергеевым. Также ранее подпись в новом контракте поставил главный тренер Игорь Осинькин. Специалист возглавил «Крылья Советов» в прошлом году. Под его руководством команда финишировала первой в Футбольной национальной лиге и вышла в Российскую Премьер-Лигу, а также добралась до финала Кубка России, где проиграла «Локомотиву».

Ранее также было объявлено, что защитник Дмитрий Комбаров и нападающий Егор Голенков покинули расположение «Крыльев Советов», стороны расстались по истечении срока контрактов.