«Семья хочет вернуться в Москву». Кудряшов намекнул на возможное возвращение в РПЛ

Экс-защитник турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов завуалировано дал понять, что был бы не против возвращения в Российскую Премьер-Лигу.

«Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьёй и телефон оставить в Москве. Какие ещё страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, всё остальное достигается», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Кудряшов выступал в «Антальяспоре» с января 2020 года. 1 июля 2021 года Фёдор стал свободным агентом по истечении контракта с турецким клубом. Ранее в России защитник защищал цвета «Сочи», «Рубина», «Терека», «Ростова», «Спартака», «Краснодара», «Томи» и «Химок».