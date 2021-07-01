«Семья хочет вернуться в Москву». Кудряшов намекнул на возможное возвращение в РПЛ
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Экс-защитник турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов завуалировано дал понять, что был бы не против возвращения в Российскую Премьер-Лигу.
«Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьёй и телефон оставить в Москве. Какие ещё страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, всё остальное достигается», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
Кудряшов выступал в «Антальяспоре» с января 2020 года. 1 июля 2021 года Фёдор стал свободным агентом по истечении контракта с турецким клубом. Ранее в России защитник защищал цвета «Сочи», «Рубина», «Терека», «Ростова», «Спартака», «Краснодара», «Томи» и «Химок».
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