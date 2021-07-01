Марку Силва возглавил «Фулхэм». Тренером интересовался московский ЦСКА

«Фулхэм», по итогам сезона-2020/2021 покинувший английскую Премьер-лигу, назначил на пост главного тренера португальского специалиста Марку Силву, информирует официальный сайт клуба.

43-летний Силва подписал с «Фулхэмом» контракт до конца сезона-2023/2024. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

Ранее фаворитом в борьбе за подписание Марку Силвы назывался турецкий «Фенербахче», также сообщалось об интересе к специалисту со стороны московского ЦСКА.

Напомним, Марку Силва ранее тренировал португальские «Эшторил» и «Спортинг», а также греческий «Олимпиакос» и английские «Халл Сити», «Уотфорд» и «Эвертон». В его послужном списке завоевание Кубка Португалии со «Спортингом» в 2015 году, золотые медали чемпионата Греции с «Олимпиакосом» в сезоне-2014/2015 и победа в португальской Сегунде с «Эшторилом».