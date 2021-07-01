«Реал» планирует приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Далота
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, наставник «сливочных» Карло Анчелотти хотел подписать Далота в «Эвертон» ещё год назад. «МЮ» оценивает своего защитника в € 15 млн. Переговоры между клубами пока не начались.
Сообщается также, что «Милан» планирует вернуть его в клуб в аренду с правом выкупа, но «Манчестер Юнайтед» хочет продать 22-летнего футболиста на постоянной основе. Минувший сезон португальский правый защитник провёл в аренде в «Милане», где забил два гола в 33 матчах во всех турнирах.
Диогу Далот является воспитанником «Порту». Футболист присоединился к манкунианцам в 2018 году. В сборную Португалии стал вызываться с 2021 года.
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