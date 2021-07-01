Зинченко: буду рад увидеть партнёров по «Манчестер Сити», но на поле друзей не будет

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями в преддверии матча 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии. В составе соперника сыграют его товарищи по команде Рахим Стерлинг, Джон Стоунз, Филип Фоден и Кайл Уолкер.

«Я буду очень рад увидеть своих партнёров по команде, но как только мы выйдем на поле, друзей уже не будет. Не могу дождаться этой игры. Мы пишем историю для всей страны. Спасибо за поддержку, люди этого заслуживают.

Я так горжусь тем, что ношу эту футболку. С тех пор, как я начал играть за сборную, каждая игра — это что-то особенное. Это совсем другие чувства», — цитирует Зинченко пресс-служба клуба.

Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1 ДВ) в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).