«Во мне найти изъяны очень сложно». Актёр Назаров сочинил стих от лица Черчесова

Популярный актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стих от лица главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Артист выложил ролик на своей странице в «Инстаграме», в котором он пародирует специалиста, сидя на воображаемой пресс-конференции.

«Уйти в отставку, опозорив строй большой страны доверчивой, как можно?

Я за себя готов стоять горой! Во мне найти изъяны очень сложно.

Меня Россия много лет ждала. Вы б все мои победы посчитали.

В СССР за все мои дела Звезду Героя раньше выдавали.

Таких, как я, положено любить. За что меня ругают в интернете?

Я не могу как тренер вечно быть за пятку Игнашевича в ответе.

За них за всех играть я не могу. Хотя, могу,

Но в силу атлетизма смотрюсь я несолидно на бегу, а я фундаментален, как харизма.

Я всё им рассказал и показал, что оборона — лучше, чем атака.

Я даже на доске им рисовал, где прятаться от страшного Лукаку.

За что меня ругают, не пойму? Мы ж разгромили даже финнов страшных.

А группу проиграли потому, что этот Евро… Евро — не домашний», — сказал Назаров.