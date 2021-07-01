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«Во мне найти изъяны очень сложно». Актёр Назаров сочинил стих от лица Черчесова

«Во мне найти изъяны очень сложно». Актёр Назаров сочинил стих от лица Черчесова
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Популярный актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стих от лица главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Артист выложил ролик на своей странице в «Инстаграме», в котором он пародирует специалиста, сидя на воображаемой пресс-конференции.

«Уйти в отставку, опозорив строй большой страны доверчивой, как можно?
Я за себя готов стоять горой! Во мне найти изъяны очень сложно.
Меня Россия много лет ждала. Вы б все мои победы посчитали.
В СССР за все мои дела Звезду Героя раньше выдавали.
Таких, как я, положено любить. За что меня ругают в интернете?
Я не могу как тренер вечно быть за пятку Игнашевича в ответе.
За них за всех играть я не могу. Хотя, могу,
Но в силу атлетизма смотрюсь я несолидно на бегу, а я фундаментален, как харизма.
Я всё им рассказал и показал, что оборона — лучше, чем атака.
Я даже на доске им рисовал, где прятаться от страшного Лукаку.
За что меня ругают, не пойму? Мы ж разгромили даже финнов страшных.
А группу проиграли потому, что этот Евро… Евро — не домашний», — сказал Назаров.

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