В «Крыльях Советов» заявили о готовности вакцинировать футболистов от коронавируса

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что члены клуба готовы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Крылья Советов» готовы вакцинировать своих футболистов. Мы ждём официальных заявлений со стороны РФС и РПЛ. Принудительно, конечно же, не будем заставлять делать прививки, но если выйдет регламент, что вся команда должна пройти вакцинацию, то проблем возникнуть не должно — в том числе и с легионерами», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.