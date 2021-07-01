ЦСКА провёл встречу с агентом защитника «Интера» Далберта
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Защитник миланского «Интера» Далберт может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает Tuttocalciomercato24.
По информации источника, агент 27-летнего бразильского футболиста провёл встречу с ЦСКА. Игрок, вернувшийся после неудачной аренды в «Ренне», давно выбыл из проекта нерадзурри. «Интер» просит € 6-7 млн за его трансфер. В ближайшие несколько дней стороны могут вновь встретиться и договориться о сделке.
Минувший сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году. Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в € 4 млн.
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