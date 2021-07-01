Зарема Салихова спрогнозировала результаты следующего сезона РПЛ

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, недавно вышедшая из совета директоров московского клуба, спрогнозировала результаты следующего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. По её мнению, чемпионский титул вновь завоюет «Зенит».

«Давайте попробуем угадать расстановку команд, которые займут первые пять мест в следующем сезоне?

Мой прогноз: 1. «Зенит»; 2. «Локомотив»; 3. «Спартак» (только из-за любви к команде); 4. «Рубин»; 5. «Динамо», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).