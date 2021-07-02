На Украине напомнили футболистам о требовании давать интервью на государственном языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень напомнил украинским спортсменам о требовании давать интервью на государственном языке. Недавно футболист сборной Украины Артём Довбик дал комментарий СМИ на русском языке.

«Ввиду развернувшейся в обществе острой дискуссии о языке, на котором спортсмены должны говорить во время официальных спортивных соревнований, в том числе за рубежом, а также получения большого количества жалоб от граждан, считаю необходимым напомнить следующее.

Статус государственного языка в сфере спорта закреплён в статье 34 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государства». Законом установлено, что спортивные события, в том числе международные, проводятся на Украине на государственном языке.

Язык частного общения спортсменов — это не сфера действия Закона. Однако подготовка спортсменов должна быть интегрирована и сосредоточена как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии.

Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях — пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, болельщикам из разных уголков мира. Вот почему государственным языком должны быть публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых участвуют наши спортсмены, их тренеры, федерации или клубы, в том числе после карьеры, а вот перевод должен быть сделан организаторами соревнований. Надо признать: болельщики украинского спорта говорят на украинском языке, и это касается наших сограждан и иностранных украинцев. Но это не обусловливает важность владения другими языками мира, широко распространяемыми в спорте высоких профессиональных достижений.

Спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Ведущие спортсмены не про конкретного человека или сборную, а сначала про имидж, авторитет и репутацию страны в целом. Поэтому чем выше уровень соревнований, тем ярче борьба за победу, тем громче звучит Украина, тем возрастающее внимание к своей истории, традициям, спортивным достижениям. Это во многом влияет на консолидацию общества, нашу международную поддержку в плане войны, укрепление национальных интересов в мире.

К сожалению, по мнению экспертов, спорт остаётся одной из самых увеличенных сфер общественной жизни, в результате чего одинокие примеры использования известных спортсменов русского языка в интервью, публичных выступлениях или комментариях. Бывают случаи, когда язык общения спортсменов во время соревнований приводит к конфликтам, получающим общественный резонанс.

В целях соблюдения законодательства о языке, комплексной защиты и развития украинского языка, а также предотвращения нарушения прав граждан Украины, мы повторили рекомендации всем спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам, которые должны провести разъяснительную работу для исправления положения ситуация. Кроме того, напоминаем о важности утверждения Госпрограммы содействия освоению государственного языка и организации курсов украинского языка. Я верю, что украинцев будет больше», — написал Кремень на своей странице в «Фэйсбуке».