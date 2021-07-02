Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Италии и Бельгии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2020 с национальной командой Бельгии.

«Полагаю, хорошее настроение — ключ в любой работе, а для нас — даже в большей мере, поскольку это же просто игра, в конце концов. Ну а если случится так, что мы забьём больше соперника, то даже лучше. Нам нужно отслеживать, как будет развиваться игра, и сможем изменить по ходу встречи, если что-то пойдет не так, как мы запланировали. Уверен, получится красивый матч, в котором команда, допустившая на одну ошибку меньше, скорее всего, и выиграет, так как, думаю, это действительно будет встреча равных соперников», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Встреча сборных Бельгии и Италии пройдёт 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало матча — в 22:00 мск.