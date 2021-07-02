Шакири: в матче со сборной Франции показали, что Швейцария умеет не только защищаться

Нападающий сборной Швейцарии Шердан Шакири прокомментировал предстоящий матч со сборной Испании на Евро-2020.
«Матч с Францией получился нелегким. Мне тоже он дался нелегко, хотя хорошие отрезки у меня были. Я много помогал в обороне, и это было важно для команды. Я постараюсь отдать все силы за команду против Испании, но это не значит, что я проведу плохой матч, если не смогу забить или отдать результативную передачу. Мы показали, что умеем не только защищаться. В матче с французами мы доказали, что можем забивать больше одного мяча. Мы хотим сыграть в свой футбол, показать все 100 процентов своей игры. Если это получится, всё возможно», — приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.
Четвертьфинальный матч между Испанией и Швейцарией пройдёт завтра, 2 июля. Начало — в 19:00 мск.
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