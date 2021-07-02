Вратарь сборной Англии Пикфорд оценил игру Ярмоленко перед матчем Евро-2020
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Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд оценил игру российского полузащитника Андрея Ярмоленко и поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Украины на Евро-2020.
«Я играл против Ярмоленко и знаю его качества. Я помню его на крупных турнирах, когда я был моложе. Он лучший игрок. Мы должны знать о нём. У него отличная левая нога». На днях мы смотрели игру Украины по дороге домой, а сегодня утром провели собрание команды, чтобы обсудить их. Мы знаем, что игра с Украиной будет сложной. Каждая игра сложна. Мы будем готовы», — приводит слова Пикфорда BBC.
Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.
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