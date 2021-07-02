Саутгейт высказался о предстоящем матче сборной Англии с Украиной в 1/4 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнение о предстоящем матче со сборной Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года.
«Мы наблюдали за Украиной в течение последнего года или около того, но, конечно, не многие из них играют в Бундеслиге или АПЛ. Но есть и те, кто играют. И тогда возникает ощущение, что всё, что нам нужно сделать, это появиться на поле, и мы выйдем полуфинал. Но нам совершенно ясно, что всё внимание сосредоточено на субботе. Мы должны правильно подготовить свой план и наш менталитет сыграет решающее значение», — приводит слова Саутгейта Sky Sport.
Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.
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