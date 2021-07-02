Жозе Моуринью дал прогноз на четвертьфинальные матчи Евро-2020

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал свой прогноз на четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Англия выйдет точно в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдёт Чехию. Бельгия против Италии? Это большая проблема… если я не скажу Италия, завтра я приземлюсь, и они убьют меня, поэтому я должен сказать Италию. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию, но это ещё один большой матч», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Четвертьфинальный матч между Испанией и Швейцарией пройдёт завтра, 2 июля. Начало — в 19:00 мск. Также в этот день состоится встреча между сборными Бельгии и Италии, начало — в 22:00 мск. Во второй день четвертьфиналов пройдут матчи Чехия — Дания (19:00 мск) и Украина — Англия (22:00 мск).