Жозе Моуринью дал прогноз на четвертьфинальные матчи Евро-2020

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал свой прогноз на четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
«Англия выйдет точно в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдёт Чехию. Бельгия против Италии? Это большая проблема… если я не скажу Италия, завтра я приземлюсь, и они убьют меня, поэтому я должен сказать Италию. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию, но это ещё один большой матч», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Четвертьфинальный матч между Испанией и Швейцарией пройдёт завтра, 2 июля. Начало — в 19:00 мск. Также в этот день состоится встреча между сборными Бельгии и Италии, начало — в 22:00 мск. Во второй день четвертьфиналов пройдут матчи Чехия — Дания (19:00 мск) и Украина — Англия (22:00 мск).
- 2 июля 2021
-
04:38
-
04:21
-
04:09
-
03:53
-
03:25
-
02:50
-
02:29
-
02:07
-
01:25
-
01:23
-
01:02
-
00:52
-
00:44
-
00:34
-
00:06
-
00:06
- 1 июля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:27
-
23:24
-
23:11
-
23:10
-
22:53
-
22:48
-
22:27
-
21:46
-
21:43
-
21:22
-
21:09
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:42