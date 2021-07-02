«Марсель» подписал игрока сборной Бразилии Жерсона

Французский «Марсель» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Жерсоном.

24-летний бразилец прилетел во Францию и успешно прошёл медицинское обследование, после чего был официально оформлен трансфер из «Фламенго». Контракт игрока с клубом будет рассчитан на пять лет. За новую команду полузащитник будет выступать под номером 8.

Ранее появилась информация, что «Марсель» заплатил € 23 млн, не считая бонусов. В переходе был заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал три голевые передачи. Игрок выступал за «Фламенго» с 2019 года. Ранее он играл за итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе».