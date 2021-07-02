Экс-защитник «Зенита» Алвеш перешёл в «Фамаликан»

Бывший защитник «Зенита» и «Пармы» Бруну Алвеш подписал контракт с португальским клубом «Фамаликан». Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение рассчитано до 2023 года.
«Выступать в клубе, в котором играл мой отец, — это особенное событие для меня. Я принял приглашение, потому что чувствовал, что люди в этом клубе верят в меня, а это имеет большое значение. Я уверен, что помогу клубу и дам ему то, что у меня есть, и чему я учился на протяжении всей карьеры», — цитирует Алвеша официальный сайт команды.
Напомним, Алвеш начинал карьеру в «Порту» в 1999 году и поначалу выступал за вторую команду «драконов». Проведя два сезона в других клубах на правах аренды, Бруну стал играть за основу родной команды, а в 2010 году перешёл в «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России. После этого выступал в «Фенербахче», «Кальяри», «Рейнджерс», а с 2018 года играл в «Парме». Защитник покинул итальянскую команду 30 мая.
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