«Милан» интересуется шведским полузащитником «Гронингена» Гудмундссоном

«Милан» заинтересован в приобретении шведского полузащитника «Гронингена» Габриэля Гудмундссона. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны уже начали переговоры по футболисту. Клуб из Нидерландов просит за игрока € 4-5 млн. Известно, что контракт Гудмундссона с «Гронингеном» истекает в 2022 году, однако клуб может продлить соглашение до 2023 года.

22-летний футболист с 2019 года выступает за «Гронинген», куда он перешёл из шведского «Хальмстада». В завершившемся сезоне чемпионата Нидерландов Гудмундссон провёл 23 матча (20 в основе), отдал пять результативных передач и получил одну жёлтую карточку.

В июне сообщалось об интересе «Милана» к датскому полузащитнику «Сампдории» Миккелю Дамсгору. На Евро-2020 в матче с национальной командой России (4:1) игрок забил первый гол.