Игрок «Челси» Гилмор уйдёт в аренду в «Норвич»

Шотландский полузащитник «Челси» Билли Гилмор уйдёт в аренду в «Норвич», соглашение уже достигнуто. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 20-летний футболист будет выступать в аренде до июня 2022 года. В правлении «Челси» хотят, чтобы Гилмор в будущем стал ключевым игроком «аристократов», а для этого ему нужно набраться игрового опыта. Как сообщает Романо, аренду Гилмора одобрил и тренер «Челси» Томас Тухель.

На чемпионате Европы — 2020 Гилмор в составе сборной Шотландии отыграл 76 минут в матче с англичанами. В завершившемся чемпионате Англии молодой полузащитник провёл за «Челси» пять матчей (три в основе) и не отметился результативными действиями.

В АПЛ «Челси» с 67 очками занял четвёртое место, а «Норвич» выиграл в Чемпионшипе с 97 очками в активе и вышел в Премьер-лигу.