Игрок «Челси» Гилмор уйдёт в аренду в «Норвич»

Шотландский полузащитник «Челси» Билли Гилмор уйдёт в аренду в «Норвич», соглашение уже достигнуто. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 20-летний футболист будет выступать в аренде до июня 2022 года. В правлении «Челси» хотят, чтобы Гилмор в будущем стал ключевым игроком «аристократов», а для этого ему нужно набраться игрового опыта. Как сообщает Романо, аренду Гилмора одобрил и тренер «Челси» Томас Тухель.
На чемпионате Европы — 2020 Гилмор в составе сборной Шотландии отыграл 76 минут в матче с англичанами. В завершившемся чемпионате Англии молодой полузащитник провёл за «Челси» пять матчей (три в основе) и не отметился результативными действиями.
В АПЛ «Челси» с 67 очками занял четвёртое место, а «Норвич» выиграл в Чемпионшипе с 97 очками в активе и вышел в Премьер-лигу.
- 2 июля 2021
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:18
-
07:13
-
06:54
-
06:36
-
06:14
-
05:38
-
05:18
-
05:05
-
04:38
-
04:21
-
04:09
-
03:53
-
03:25
-
02:50
-
02:29
-
02:07
-
01:25
-
01:23
-
01:02
-
00:52
-
00:44
-
00:34
-
00:06
-
00:06
- 1 июля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:27
-
23:24