«Реал Сосьедад» и Александер Исак продлили соглашение на пять лет
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Нападающий Александер Исак продлил контракт с испанским клубом «Реал Сосьедад». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
21-летний швед заключил новое соглашение с клубом сроком до июня 2026 года. В настоящее время форвард находится в отпуске после выступления на Евро-2020, он прибудет в расположение команды для подготовки к новому сезону 26 июля.
Исак выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года. В сезоне-2020/2021 форвард провёл 44 матча за команду, на его счету 17 голов и две результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Виллем II» (Нидерланды), дортмундскую «Боруссию» (Германия) и шведский «АИК». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
В июне сообщалось об интересе к Исаку со стороны лондонского «Арсенала».
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