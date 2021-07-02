«Реал Сосьедад» и Александер Исак продлили соглашение на пять лет

Нападающий Александер Исак продлил контракт с испанским клубом «Реал Сосьедад». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

21-летний швед заключил новое соглашение с клубом сроком до июня 2026 года. В настоящее время форвард находится в отпуске после выступления на Евро-2020, он прибудет в расположение команды для подготовки к новому сезону 26 июля.

Исак выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года. В сезоне-2020/2021 форвард провёл 44 матча за команду, на его счету 17 голов и две результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Виллем II» (Нидерланды), дортмундскую «Боруссию» (Германия) и шведский «АИК». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

В июне сообщалось об интересе к Исаку со стороны лондонского «Арсенала».