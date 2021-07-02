Министр здравоохранения Швейцарии не рекомендует туристам ехать в Санкт-Петербург на Евро

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе не рекомендует местным жителям ехать в Санкт-Петербург, где состоится матч 1/4 финала Евро-2020 с Испанией.

«Штамм коронавируса «Дельта» имеет в России взрывное распространение. Тем, кто не вакцинировался, я не рекомендую ехать туда. Если прививка сделана, то можно поехать, но существует определённый риск. Нужно быть внимательными», — сказал Берсе в интервью для телекомпании RTC.

Матч Швейцария — Испания должен состояться 2 июля на «Газпром Арене». Начало — в 19.00 (мск).

В матче 1/8 финала сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла действующего чемпиона мира — команду Франции (3:3 в основное время и 5:4 по пенальти). Испанцы на стадии 1/8 финала победили команду Хорватии в овертайме (5:3).