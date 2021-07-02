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Слуцкий: Хакшабанович может стать открытием этого сезона

Слуцкий: Хакшабанович может стать открытием этого сезона
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил качества новичка команды Сеада Хакшабановича и отметил, что 22-летний черногорец может стать открытием сезона.

«Это очень сильный игрок. Думаю, он может претендовать на открытие этого сезона. Понятно, когда мы говорим об относительно молодом игроке, он 1999 года рождения, всё может быть, но по качествам он игрок очень высокого уровня. Он может играть в классической позиции десятки, а также вингера, больше в левой зоне.

На данный момент с нами тренируются 11 легионеров, включая Хакшабановича, Кварацхелию, Зурико, который вернулся из аренды, восстановившийся после травмы Сайто. У нас будет непростой выбор. Может, кто-то нас покинет, мы пока точно этого не знаем», — сказал Слуцкий в эфире передачи «Коммент.Шоу».

В конце мая «Рубин» сообщил о приобретении Хакшабановича. Футболист подписал контракт с российским клубом на пять лет. Игрок будет выступать за «Рубин» под номером 99.

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