Медведев в третьем круге Уимблдона, баскетбольная сборная не вышла на ОИ. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу и вышел в третий круг Уимблдона, а сборная России по баскетболу проиграла Германии и потеряла шансы на участие в Олимпийских играх — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона.
2. Сборная России по баскетболу проиграла Германии и не попала на Олимпиаду в Токио.
3. Жозе Моуринью дал прогноз на четвертьфинальные матчи Евро-2020.
4. Защитник ЦСКА Дивеев может перейти в «Болонью».
5. «Спартак» возобновил интерес к хавбеку «Бешикташа» Ляичу.
6. Касаткина в упорной борьбе проиграла Остапенко во втором круге Уимблдона.
7. Хабиб Нурмагомедов назвал двух фаворитов Евро-2020 перед четвертьфиналами.
8. «Милуоки» дома обыграл «Атланту» и повёл в финале Востока — 3-2.
9. Норвежец Карстен Вархольм установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
10. ЦСКА провёл встречу с агентом защитника «Интера» Далберта.
11. Футболист «Алании» жёстко оскорбил Дарью Касаткину за поражение на Уимблдоне.
- 2 июля 2021
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