Медведев в третьем круге Уимблдона, баскетбольная сборная не вышла на ОИ. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу и вышел в третий круг Уимблдона, а сборная России по баскетболу проиграла Германии и потеряла шансы на участие в Олимпийских играх — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона.

2. Сборная России по баскетболу проиграла Германии и не попала на Олимпиаду в Токио.

3. Жозе Моуринью дал прогноз на четвертьфинальные матчи Евро-2020.

4. Защитник ЦСКА Дивеев может перейти в «Болонью».

5. «Спартак» возобновил интерес к хавбеку «Бешикташа» Ляичу.

6. Касаткина в упорной борьбе проиграла Остапенко во втором круге Уимблдона.

7. Хабиб Нурмагомедов назвал двух фаворитов Евро-2020 перед четвертьфиналами.

8. «Милуоки» дома обыграл «Атланту» и повёл в финале Востока — 3-2.

9. Норвежец Карстен Вархольм установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

10. ЦСКА провёл встречу с агентом защитника «Интера» Далберта.

11. Футболист «Алании» жёстко оскорбил Дарью Касаткину за поражение на Уимблдоне.