Бельгия — Италия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020
Поделиться
Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с участием сборных Бельгии и Италии пройдёт в Мюнхене (Германия) на «Альянц-Арене» 2 июля в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».
В матче 1/8 финала сборная Бельгии обыграла Португалию со счётом 1:0. Итальянцы на стадии 1/8 финала в овертайме победили команду Австрии (2:1).
На групповом этапе бельгийцы обыграли Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). Таким образом, бельгийцы с девятью очками с первого места вышли из группы. Итальянцы в своём квартете также одержали три победы — над Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0).
Матчи четвертьфинала турнира пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы — 6 и 7 июля, а финал — 11 июля.
Комментарии
- 2 июля 2021
-
09:31
-
09:18
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:18
-
07:13
-
06:54
-
06:36
-
06:14
-
05:38
-
05:18
-
05:05
-
04:38
-
04:21
-
04:09
-
03:53
-
03:25
-
02:50
-
02:29
-
02:07
-
01:25
-
01:23
-
01:02
-
00:52
-
00:44
-
00:34
-
00:06
-
00:06
Партнерский контент