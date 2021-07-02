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Бельгия — Италия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020, время начала матча Бельгия — Италия

Бельгия — Италия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020
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Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с участием сборных Бельгии и Италии пройдёт в Мюнхене (Германия) на «Альянц-Арене» 2 июля в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».

В матче 1/8 финала сборная Бельгии обыграла Португалию со счётом 1:0. Итальянцы на стадии 1/8 финала в овертайме победили команду Австрии (2:1).

На групповом этапе бельгийцы обыграли Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). Таким образом, бельгийцы с девятью очками с первого места вышли из группы. Итальянцы в своём квартете также одержали три победы — над Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0).

Матчи четвертьфинала турнира пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы — 6 и 7 июля, а финал — 11 июля.

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