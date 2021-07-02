Понсе и Гайч попали в окончательную заявку сборной Аргентины на летние Олимпийские игры

Сборная Аргентины объявила окончательную заявку футбольной команды на летние Олимпийские игры в Токио. В неё вошли нападающих «Спартака» Эсекьель Понсе и форвард ЦСКА Адольфо Гайч, сообщает пресс-служба национальной команды.
Гайч был арендован «Беневенто» на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. Итальянский клуб мог выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения, но отказался от такой возможности. Команда полностью выплачивала зарплату игроку. В минувшем сезоне футболист провёл 33 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Понсе выступает за «Спартак» с 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 7 млн. В минувшем сезоне Понсе провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
- 2 июля 2021
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