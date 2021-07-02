Источник: Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» этим летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, вероятно, останется в команде ещё на один сезон.



Как сообщает Le Parisien, 22-летний футболист не покинет парижский клуб этим летом, если не произойдёт ничего экстраординарного. Отмечается, что большую роль сыграла договорённость Килиана с главным тренером Маурисио Почеттино.



Ранее стало известно, что Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ», о чём уже уведомил руководство. Несмотря на то что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

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