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Футболист «Алании» удалил «инстаграм» после грубого оскорбления теннисистки Касаткиной

Футболист «Алании» удалил «инстаграм» после грубого оскорбления теннисистки Касаткиной
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Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов удалил свой аккаунт в «Инстаграме» после скандала с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Перед тем как удалить профиль, футболист сменил в нём фотографию.

Накануне, 1 июля, Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко раскритиковал Касаткину в директе «Инстаграма» за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко. Теннисистка выложила скриншот с сообщениями Владимира и написала следующее: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

24-летняя Касаткина — бывшая десятая ракетка мира, обладательница четырёх титулов на уровне WTA.

20-летний Хубулов в сезоне ПФЛ-2020/2021 провёл за «Аланию» 25 официальных матчей, в которых забил два мяча.

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