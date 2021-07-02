Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 2 июля

Сегодня, в пятницу, 2 июля, на чемпионате Европы по футболу — 2020 состоятся две встречи стадии 1/4 финала.
Откроет игровой день матч сборных Швейцарии и Испании, который пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Игру покажет Первый канал. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором матче встретятся национальные команды Бельгии и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Прямой эфир пройдёт на канале «Россия 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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