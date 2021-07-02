Петреску: просил купить в «Динамо» Дзюбу. Говорил: «Хочу этого игрока, очень хочу»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дан Петреску рассказал, что просил руководство купить нападающего Артёма Дзюбу, который тогда выступал за «Спартак».



«В «Динамо» просил купить Дзюбу. Это была моя главная просьба, он сидел на скамейке в «Спартаке».



«Спартак» тогда тренировал Унаи Эмери, мы обыграли их в дерби 5:1, и Эмери уволили сразу после игры. Единственный гол забил как раз Дзюба, и я сказал владельцу после игры: «Пожалуйста, купи мне Дзюбу». Мне правда тогда он очень нравился, в нём был виден потенциал большого игрока, да он и сейчас мне нравится.



Не знаю, выходило ли на него с предложением «Динамо». Я не мог сделать предложение, мог только попросить у руководства сделать его. Говорил: «Хочу этого игрока, очень хочу». Тот же Влад Игнатьев раскрылся в «Кубани» при мне. Я просил его подписать. Рад, что у него получилась хорошая карьера», — цитирует Петреску «Матч ТВ».